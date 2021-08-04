Возможно укрепление рубля до 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровней 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рубль не реагирует на слабость нефтяных котировок. Курс USD/RUB опустился к 72,9 руб./$1. В качестве среднесрочных целевых уровней по-прежнему выступает район 71,5-72 руб./$1, который может быть спокойно достигнут, даже если фьючерсы на нефть марки Brent опустятся к $70", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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