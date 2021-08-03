Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 3730-3830п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 3730-3830 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии во вторник ощущали понижательное давление, а рублевый индикатор оставался ниже сопротивления в 3800 пунктов. На данный момент развитие восходящего тренда на рублевом рынке не подтверждается, а до закрепления выше 3800 пунктов скорее можно говорить о рисках возвращения к предыдущим локальным минимумам, в район 3680 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3730-3830 пунктов", - отмечает Кожухова.

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