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02 августа 2021 года 18:52
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Mastercard
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной ценой $434,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 12,6%. Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил хороший финансовый отчет за второй квартал 2021 года, отразивший существенное восстановление экономической активности в США и мире, отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Додонов. Выручка увеличилась на 35,8% в годовом выражении (до $4,53 млрд) и превзошла консенсус-прогноз на уровне $4,37 млрд. Столь значительный подъем показателя был обусловлен скачком числа транзакций с использованием карт платежной системы на 41% (до 27,2 млрд), указывает аналитик. При этом общий объем платежей в системе компании (GDV) вырос на 33% в местных валютах (до $1,90 трлн), в том числе за пределами США показатель составил $1,29 млрд, увеличившись на 32%. Более того, объемы трансграничных операций взлетели на 58% благодаря увеличению числа международных поездок. "Отметим также, что прочая выручка, включающая доходы, не связанные с обработкой платежей, выросла на 32%. По состоянию на конец второго квартала всего в мире в обращении находилось 2,85 млрд карт под брендами Mastercard и Maestro, что на 7,9% больше, чем год назад", - обращает внимание Додонов. Скорректированный показатель EBITDA Mastercard во втором квартале поднялся на 39,2% (до $2,41 млрд), при этом рентабельность по EBITDA улучшилась на 1,4 п.п. (до 53,2%). Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 43,4% (до $1,95) и оказалась заметно выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит на уровне $1,74. Баланс Mastercard остается довольно прочным, отмечает эксперт "Финама". Компания завершила второй квартал, имея на счетах $6,76 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при общем долге $13,90 млрд. В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $2,27 млрд и направила $193 млн на капвложения и инвестиции в нематериальные активы. Кроме того, компания выплатила $434 млн в виде дивидендов и выкупила с рынка 4,6 млн собственных акций за $1,7 млрд. В июле было выкуплено еще порядка 1,1 млн акций за $398 млн, в результате в распоряжении Mastercard остаются $6,4 млрд, доступные в рамках действующей программы buyback. "Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса Mastercard. Учитывая, что число транзакций и GDV в сети компании уже превысили докризисные уровни, ожидаем, что в предстоящие кварталы драйвером роста станет дальнейшее восстановление объемов трансграничных операций на фоне постепенного открытия границ между государствами. За время карантинов в мире накопился большой отложенный спрос на путешествия, и люди, вероятно, будут пользоваться возможностью отправиться в поездку, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Их траты во время путешествий должны будут помочь Mastercard восстановить единственную оставшуюся статью доходов, которая пока находится ниже докризисного уровня, - пишет Додонов. - Что же касается более отдаленных перспектив роста, то они связаны с дальнейшей экспансией цифровых платежей в мире. Еще несколько лет назад объем мировых платежей по кредитным и дебетовым банковским картам превысил общую сумму наличных покупок, и тенденция опережающего роста цифровых платежей только усиливается, причем "коронакризис" придал дополнительный импульс данному процессу". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MASTERCARD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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