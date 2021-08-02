"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Mastercard

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с прогнозной ценой $434,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 12,6%.

Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил хороший финансовый отчет за второй квартал 2021 года, отразивший существенное восстановление экономической активности в США и мире, отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Додонов.

Выручка увеличилась на 35,8% в годовом выражении (до $4,53 млрд) и превзошла консенсус-прогноз на уровне $4,37 млрд. Столь значительный подъем показателя был обусловлен скачком числа транзакций с использованием карт платежной системы на 41% (до 27,2 млрд), указывает аналитик. При этом общий объем платежей в системе компании (GDV) вырос на 33% в местных валютах (до $1,90 трлн), в том числе за пределами США показатель составил $1,29 млрд, увеличившись на 32%. Более того, объемы трансграничных операций взлетели на 58% благодаря увеличению числа международных поездок.

"Отметим также, что прочая выручка, включающая доходы, не связанные с обработкой платежей, выросла на 32%. По состоянию на конец второго квартала всего в мире в обращении находилось 2,85 млрд карт под брендами Mastercard и Maestro, что на 7,9% больше, чем год назад", - обращает внимание Додонов.

Скорректированный показатель EBITDA Mastercard во втором квартале поднялся на 39,2% (до $2,41 млрд), при этом рентабельность по EBITDA улучшилась на 1,4 п.п. (до 53,2%). Скорректированная прибыль на акцию подскочила на 43,4% (до $1,95) и оказалась заметно выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит на уровне $1,74.

Баланс Mastercard остается довольно прочным, отмечает эксперт "Финама". Компания завершила второй квартал, имея на счетах $6,76 млрд денежных средств и краткосрочных инвестиций при общем долге $13,90 млрд. В отчетном периоде компания сгенерировала операционный денежный поток в объеме $2,27 млрд и направила $193 млн на капвложения и инвестиции в нематериальные активы. Кроме того, компания выплатила $434 млн в виде дивидендов и выкупила с рынка 4,6 млн собственных акций за $1,7 млрд. В июле было выкуплено еще порядка 1,1 млн акций за $398 млн, в результате в распоряжении Mastercard остаются $6,4 млрд, доступные в рамках действующей программы buyback.

"Мы позитивно оцениваем дальнейшие перспективы бизнеса Mastercard. Учитывая, что число транзакций и GDV в сети компании уже превысили докризисные уровни, ожидаем, что в предстоящие кварталы драйвером роста станет дальнейшее восстановление объемов трансграничных операций на фоне постепенного открытия границ между государствами. За время карантинов в мире накопился большой отложенный спрос на путешествия, и люди, вероятно, будут пользоваться возможностью отправиться в поездку, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Их траты во время путешествий должны будут помочь Mastercard восстановить единственную оставшуюся статью доходов, которая пока находится ниже докризисного уровня, - пишет Додонов. - Что же касается более отдаленных перспектив роста, то они связаны с дальнейшей экспансией цифровых платежей в мире. Еще несколько лет назад объем мировых платежей по кредитным и дебетовым банковским картам превысил общую сумму наличных покупок, и тенденция опережающего роста цифровых платежей только усиливается, причем "коронакризис" придал дополнительный импульс данному процессу".

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