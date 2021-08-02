Текущие уровни котировок акций Twitter интересны для покупок бумаг - BCS Express

Текущие уровни котировок акций Twitter интересны для покупок бумаг в связи с предполагаемым ростом их цены в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Текущие уровни цены бумаг Twitter выглядят привлекательно для входа в позицию. Даже если цена опустится к $64 за штуку, это не критично - позицию можно усреднить. На ближайший месяц целью выступает диапазон $76-79. Это область торможения, где может начаться коррекция, так как к тому времени индикатор RSI может сообщить о перекупленности, - пишет аналитик инвесткомпании. - О смене сентимента и отмене рекомендации можно судить при устойчивом закреплении под $64. Это может быть краткосрочный спуск из-за коррекции или негативного рыночного давления. Поэтому в моменте нужно смотреть на причины. Долгосрочная перспектива выглядит умеренно позитивно. Не исключено, что до конца года котировки акций смогут обновить годовой максимум".

Гаврилов отмечает следующие позитивные для акций компании факторы, позволяющие предполагать рост котировок в среднесрочной перспективе:

- Twitter является крупной и устоявшейся социальной сетью с огромным числом пользователей.

- Компания начала вводить новые функции-подписки на платформе и теперь берет за это плату, что является новым драйвером роста для выручки.

- Недавно стало известно, что компания вводит новую функцию Shop Module, для совершения покупок прямо в приложении. Если она будет иметь успех, то это станет хорошим толчком для котировок акций.

- Продолжающееся восстановление экономики от пандемии являет дополнительным драйвером для роста спроса на рекламу, а следовательно, и выручки.

- Акции Twitter, согласно мультипликаторам, выглядят недооцененными по сравнению с ключевыми конкурентами.

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