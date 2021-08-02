Возможно снижение доходностей средне- и долгосрочных ОФЗ в ближайшее время - BCS GM

Возможно ограниченное снижение доходностей средне- и долгосрочных ОФЗ в ближайшее время, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM) Кити Панцхава и Юрий Голбан.

"Первичный рынок ОФЗ остается в режиме невысокой активности, и, по нашим ожиданиям, до сентября размещений будет не очень много. Вторичный рынок корпоративных облигаций оживает, потоки больше смещены в сторону покупателей. В ближайшие недели вероятно сохранение умеренно позитивных настроений при условии, что инфляция не будет ускорятся. На наш взгляд, в средне- и долгосрочных ОФЗ можно ожидать дальнейшего снижения доходностей, однако потенциал пока ограничен - еще немного и кривая станет плоской. Как следствие, доходности и в корпоративных выпусках будут постепенно снижаться", - отмечают эксперты BCS GM.

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