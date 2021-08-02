Цена акций Charter Communications может вырасти до $800 на горизонте года - "Фридом-Финанс"

Котировки акций Charter Communications могут вырасти до $800 за штуку на горизонте года, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Телекоммуникационная компания Charter Communications представила квартальные результаты выше ожиданий рынка. Так, продажи эмитента увеличились до $12,8 млрд, превысив консенсус-прогноз на уровне $12,62 млрд. Отметим, что темпы роста выручки (+9,5% г/г) оказались максимальным с 2017 года, чему способствовали повышенный спрос на услуги домашнего интернета, а также стремительное повышение оборота в сегменте мобильной связи и рекламных доходов. За прошедший квартал компания совершила обратный выкуп акций на $4 млрд, - пишет эксперт инвесткомпании. - Мы повышаем целевую цену по акциям с $760 до $800 за штуку на горизонте года. Бумаги эмитента, на наш взгляд, выглядят привлекательно, несмотря на отдельные слабые аспекты последнего квартального отчета. Повышенный спрос на домашний интернет будет снижаться по мере ослабления карантинных ограничений, однако мы полагаем, что компания способна наращивать рентабельность по EBITDA в долгосрочной перспективе".

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