BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Microchip Technology, Amazon.com Inc., Jabil Circuit, General Motors Co. и Electronic Arts, говорится в комментарии инвесткомпании

Аналитики включили в топ-список на текущей неделе Microchip Technology - производителя полупроводниковых компонентов, используемых в различных встроенных системах управления. "Сильный пожар на заводе конкурирующей японской компании Renesas Electronics осложнил ситуацию с дефицитом предложения на рынке микроконтроллеров. Microchip отреагировала на глобальный дефицит микроконтроллеров внедрением программы PSP (preferred supply program), в рамках которой клиентам предоставляются приоритетные поставки продукции в обмен на гарантированные заказы без возможности отмены в течение 12 месяцев", - отмечают эксперты.

"Котировки акций Amazon - крупнейшего в мире онлайн-ритейлера - просели после очередной отчетности, несмотря на по-прежнему высокие финансовые показатели, а также продолжающийся в США бум потребительской активности. Рост выручки г/г достиг 27% ($113 млрд), однако темпы роста оказались несколько ниже ожиданий аналитиков. Подтверждаем целевую цену на 12 месяцев на уровне $4000 за штуку и рекомендацию "покупать", - указывают в инвесткомпании.

Один из ведущих контрактных производителей электроники - Jabil Circuit - опубликовал очередной квартальный отчет. Компания представила свой прогноз по финансовым показателям по итогу года, который превысил консенсус аналитиков во всех ключевых аспектах, констатируют эксперты: по выручке, показателям рентабельности и EPS. "Выручка Jabil растет за счет улучшения ситуации на конечных рынках, а повышение показателей рентабельности отражает более выгодный ассортимент продукции и высокие операционные показатели Jabil. Несмотря на пандемию, денежный поток Jabil растет, и мы ожидаем, что этот тренд сохранится по мере нормализации экономики", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"В наших фаворитах General Motors - один из крупнейших в мире автопроизводителей. Основные факторы поддержки - высокая рентабельность в Северной Америке, устойчивый денежный поток, сильные балансовые показатели. Ожидается, что компания возобновит выплату дивидендов. Сезонно сглаженные продажи автомобилей в США (SAAR-показатель) в 2021 году вряд ли восстановятся до уровня 2019 года (17 млн), но будут расти благодаря правительственным стимулирующим программам, низкой стоимости займов и рекордному уровню накоплений. Результаты компании также может поддержать рост потребительских расходов на фоне распространения вакцин против коронавируса", - пишут эксперты.

Electronic Arts - лидер индустрии видеоигр с большим каталогом популярных ориентированных на спорт игр, распространяемых через новые форматы и на новые рынки. "Пандемия нанесла серьезный удар по многим компаниям, но пошла на благо Electronic Arts, повысив активность пользователей в играх компании и live-сервисах. Мы прогнозируем EPS компании в финансовом 2022 году на уровне $6,36, а в 2023 году - $7,05. Наши ожидания подразумевают средние темпы роста EPS на 11% в ближайшие два года, что ниже нашего 5-летнего прогноза темпов роста прибыли на 12%", - отмечают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.