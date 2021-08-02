Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4390-4440п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4390-4440 пунктов, полагает аналитик "Фридом Финанс" Эркен Кичибаев.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка немного скорректировался. Индикатор RSI продолжает формировать тройную "медвежью" дивергенцию, "угрожая" краткосрочной коррекцией, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Однако пока этот уровень удерживается "быками", склонность "бенчмарка" к росту будет сохраняться", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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