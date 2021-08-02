Цена нефти, скорее всего, будет в диапазоне $73-76/барр. на текущей неделе - Банк "Открытие"

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, проведут торги на текущей неделе в диапазоне $73-76 за баррель, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"На текущей неделе продолжит выходить статистика по ключевым мировым экономическим центрам. Среди прочего ждем данные по рынку труда в США, индексы экономической активности, индексы менеджеров по закупкам. Заседания ОПЕК+ в августе не будет, 31 августа по предварительным данным пройдет совещание технического комитета в преддверии министерской встречи в начале сентября. Теоретически август может быть достаточно спокойным отпускным месяцем с пониженной волатильностью для нефти, но в это слабо верится. Продолжаем ожидать повышенную волатильность на выход статистики и информации по распространению коронавируса. Диапазон цен на неделю - $73-76 за баррель", - отмечает Морина.

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