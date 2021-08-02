"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с прогнозной ценой 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29%, стоп-приказ: 530 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания "Роснефть" находится в отличном положении на фоне увеличения добычи после договоренности ОПЕК+, среди российских производителей она может увеличить добычу нефти сильнее всех, отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага находится в долгосрочном восходящем канале. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 700 рублей. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 530 рублей риск на портфель составит 0,45%2, - указывают в инвесткомпании.

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