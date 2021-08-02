Рубль, вероятно, будет в диапазоне 72,25-74,25 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72,25-74,25 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Динамика рубля во многом будет определяться американской статистикой по рынку труда - в среду в США свою оценку опубликует ADP, а в пятницу ожидаются уже официальные данные от Минтруда. Сильное восстановление рынка труда усилит опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США, что негативно скажется на спросе на рисковые активы, в том числе и на рубль. В целом ожидаем, что курс USD/RUB на текущей неделе будет в диапазоне 72,25-74,25 руб./$1", - указывают эксперты банка.

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