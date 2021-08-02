Сезон ураганов, скорее всего, позитивно скажется на нефтяных ценах - Сбер Управление Активами

Предстоящий сезон ураганов, скорее всего, позитивно скажется на нефтяных ценах, говорится в комментарии Сбер Управление Активами.

"Локальным фактором поддержки котировок нефти пока выступают данные EIA, согласно которым производство замедляется: запасы нефти снизились на 4 млн барр., при этом среднедневной объем нефтедобычи уменьшился на 0,2 млн, до 11,2 млн барр., одновременно вырос спрос на "черное золото". Более того, не стоит сбрасывать со счетов такой фактор, как сезонность: в августе-октябре традиционно могут разбушеваться ураганы от берегов Южной Африки до Карибского бассейна, представляя угрозу разрушения нефтяных вышек. И это тоже позитивно скажется на нефтяных котировках. Ожидаем укрепления растущего тренда в ценах на сырье", - отмечает руководитель отдела управления акциями Евгений Линчик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.