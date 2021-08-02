"Финам" рекомендует держать акции Exxon Mobil с прогнозной ценой $67,6

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Exxon Mobil Corp. с прогнозной ценой $67,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 17,4% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Exxon Mobil в прошедшую пятницу представил отчёт за второй квартал 2021 года. На наш взгляд, результаты компании выглядят нейтрально. Ключевые показатели немного превысили прогнозы, но существенных сюрпризов инвесторы не увидели. Сильное значение FCF позволяет выплачивать высокие дивиденды и снижать долг, но пока не позволяет проводить обратный выкуп акций, как уже делают многие конкуренты Exxon Mobil. При этом далее финансовые результаты, вероятно, продолжат улучшаться на фоне восстановления сегмента нефтепереработки и ещё более высоких цен на нефть и газ", - отмечает эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман.

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