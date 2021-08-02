Динамика цены нефти на неделе будет зависеть от глобального спроса на рисковые активы - Банк "Санкт-Петербург"

Динамика стоимости фьючерсов на нефть марки Brent на текущей неделе будет определяться, вероятно, состоянием глобального спроса на рисковые активы, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Распространение коронавируса вируса остается угрозой для восстановления спроса на "черное золото". Негативно на котировки влияет и продажа Китаем и Индией нефти из своих резервов. На текущей неделе должна состояться инаугурация нового президента в Иране, после которой могут возобновиться переговоры по иранской ядерной сделке. Снятие нефтяных санкций с Ирана негативно для котировок, и инвесторы на будут особенно следить за новостным фоном вокруг переговоров. Впрочем, пока перспективы достижения договоренностей довольно туманны, и динамика стоимости фьючерсов на нефть марки Brent на неделе будет определяться скорее состоянием глобального спроса на рисковые активы", - отмечают аналитики банка.

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