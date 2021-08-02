"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Altria с прогнозной ценой $57

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Altria Group Inc. с прогнозной ценой на уровне $57 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Один из крупнейших производителей табачной продукции - Altria - представил на прошлой неделе отчет за второй квартал 2021 года, а также понизил прогноз по скорректированной EPS на полный 2021 год, констатирует аналитик Эркен Кичибаев. Altria продемонстрировала чрезвычайно сильные результаты за период с апреля по июнь благодаря по-прежнему высоким показателям табачного бизнеса и постепенному расширению портфеля бездымных продуктов в рамках программы Beyond Smoking. отмечает он.

Также Кичибаев обращает внимание, что в первом полугодии 2021 года Altria выкупила 13,5 млн акций по средней цене $48,09 за штуку на общую сумму $650 млн. На данный момент программа buyback компании составляет $1,35 млрд, и эмитент планирует завершить ее к 30 июня 2022 года, что позитивно отразится на росте котировок бумаг, указывает эксперт "Фридом Финанс".

"За последние три месяца котировки акций эмитента прибавили 4,5%, однако бумаги многих "компаний стоимости" и индексы широкого рынка продемонстрировали более значительный рост. Мы считаем, что на данный момент акции Altria недооценены и представляют инвестиционный интерес из-за возможного роста до $57 на горизонте 12 месяцев, а также высокой дивидендной доходности в 7,2%", - указывает эксперт инвесткомпании.

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