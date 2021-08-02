ПСБ рекомендует покупать акции ВТБ с прогнозной ценой 0,059 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции банка ВТБ с прогнозной ценой на уровне 0,059 руб. за штуку, сообщается в обзоре.

"Росту прибыли ВТБ (финансовые результаты по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2021 года были опубликованы в пятницу, 30 июля) способствовали увеличение кредитного портфеля, особенно в рознице, наращивание транзакционного бизнеса и сокращение расходов на резервирование потерь. Банк повысил прогноз по прибыли в 2021 году до 295 млрд руб. Рекомендуем покупать акции ВТБ, целевой уровень - 0,059 руб. за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.