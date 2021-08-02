Вероятно укрепление рубля до 71 руб./$1 к концу 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вероятно укрепление курса рубля к доллару до уровня 71 руб./$1 к концу текущего года, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Последние несколько месяцев два драйвера действуют на рубль в противоположных направлениях. Экономический рост Китая и динамика цен на сырьевые товары ослабевают, что тянет большинство валют развивающихся рынков вниз. Но более сильным фактором стало повышение ставки ЦБ РФ и "ястребиные" заявления, которые привели к улучшению ожиданий относительно долгосрочных перспектив инфляции и росту цен в долгосрочных ОФЗ. Субботнее интервью Э. Набиуллиной предполагает, что эта тенденция сохранится, и дает нам уверенность в нашем целевом уровне по USD/RUB на конец текущего года в 71 руб./$1, несмотря на вероятную дальнейшую слабость экономического роста в Азии", - пишут эксперты.

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