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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятно укрепление рубля до 71 руб./$1 к концу 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"
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02 августа 2021 года 11:41

Вероятно укрепление рубля до 71 руб./$1 к концу 2021г - "ВТБ Мои Инвестиции"

Вероятно укрепление курса рубля к доллару до уровня 71 руб./$1 к концу текущего года, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Последние несколько месяцев два драйвера действуют на рубль в противоположных направлениях. Экономический рост Китая и динамика цен на сырьевые товары ослабевают, что тянет большинство валют развивающихся рынков вниз. Но более сильным фактором стало повышение ставки ЦБ РФ и "ястребиные" заявления, которые привели к улучшению ожиданий относительно долгосрочных перспектив инфляции и росту цен в долгосрочных ОФЗ. Субботнее интервью Э. Набиуллиной предполагает, что эта тенденция сохранится, и дает нам уверенность в нашем целевом уровне по USD/RUB на конец текущего года в 71 руб./$1, несмотря на вероятную дальнейшую слабость экономического роста в Азии", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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