Инвестиции в сектор образования Китая, вероятно, выигрышны в долгосрочной перспективе - Россельхозбанк

Инвесторы в акции компаний китайского образовательного сектора, скорее всего, выиграют в долгосрочной перспективе, говорится в материале начальника аналитического департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова.

"Недавняя коррекция на китайском фондовом рынке была спровоцирована регуляторными действиями китайских властей. На этот раз они обратили внимание на деятельность онлайн-сервисов, предоставляющих внешкольное образование. Конечно, с точки зрения инвестора, любые административные меры, способные повлиять на финансовое положение эмитентов воспринимаются негативно и болезненно. Обвал азиатских площадок, падение глобального рынка во вторник, а затем и распродажа на других фондовых площадках были спровоцированы сокращением доли всех китайских компаний в портфелях глобальных фондов, посчитавших, что административные риски слишком высоки. При этом распродажи касались не только акций образовательного сектора, но и остальных китайских компаний. Инвесторы допустили, что ни один из секторов теперь не защищен от негативного регуляторного воздействия", - пишет Фетисов.

Несмотря на околопанические настроения, эксперт склонен оценивать действия китайских властей больше со знаком "плюс", чем со знаком "минус".

"Рассмотрим последнюю историю с декоммерциализацией и запретом на привлечение инвестиций в сектор внешкольного образования более подробно. С момента пандемии и самоизоляции школьное и дошкольное образование перешли в онлайн режим. Онлайн-платформы, включая таких гигантов, как TAL Education Group and Gaotu Techedu, предлагающие всевозможные внеклассные образовательные курсы, привлекли огромные средства на волне инвестиционного интереса. Объем рынка достиг $120 млрд, а объем привлеченных инвестиций составил более $18 млрд. В стране фактически стали существовать две параллельные образовательные системы. При этом качество онлайн-курсов упало, а финансовая нагрузка на население выросла, - отмечает Фетисов. - Новые административные меры китайского правительства направлены прежде всего на урегулирование ситуации в образовании и касаются институтов, предлагающих обучение по школьной программе. Безусловно, финансовые результаты всех китайских образовательных платформ ухудшатся в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной перспективе последние регуляторные меры направлены на повышение конкуренции и прозрачности в секторе образования и будут иметь весьма ограниченные последствия для фондовых площадок мира. Полагаем, что в долгосрочной перспективе инвесторы в китайский образовательный сектор скорее выиграют, чем проиграют. Те из инвесторов, кто понимает это, поспешат воспользоваться временной слабостью рынков и приобретут китайские активы по более привлекательной цене".

Также аналитик банка обращает внимание, что уже в среду китайские власти "подсластили пилюлю" и несколько успокоили волатильные настроения на рынках, предоставив дополнительную ликвидность в размере 30 млрд юаней через 7-ми дневное РЕПО, провели консультации с крупнейшими банками и заявили, что никаких дополнительных регуляторных мер по отношению к другим секторам экономики не планируется.

"Почему инвесторы будут продолжать инвестировать в китайские акции несмотря на регуляторный риск? Китай остается быстрорастущей крупнейшей экономикой мира. По данным CNNIC, Китай уже восьмой год подряд занимает лидирующее место в области электронной коммерции: в 2020 году объем розничных онлайн-продаж в стране превысил 11,76 трлн юаней ($1,81 трлн), увеличившись на 10,9%, а общее число интернет-пользователей достигло 900 млн человек. За исключением США, ни один из фондовых рынков мира не предлагает такое разнообразие секторов и компаний", - пишет эксперт РСХБ.

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