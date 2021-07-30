Sber CIB открыл торговую идею: покупать GDR Globaltrans с прогнозной ценой 677 руб

Sber CIB открыл торговую идею "покупать GDR Globaltrans" с прогнозной ценой 677 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Избыток полувагонов и коронавирус привели к сильному снижению цен на их аренду, констатируют в инвестбанке. К апрелю 2021 года тарифы снизились на 65% по сравнению с первым кварталом 2019 года, до 700 рублей в сутки. С мая началось восстановление цен - они поднялись до 950-1000 рублей. Аналитики Sber CIB считают экономически оправданным уровень 1500 рублей в сутки. Восстановление ставок до этого уровня должно привести к росту финансовых показателей компании и котировок её бумаг, отмечают эксперты.

Также в Sber CIB обращают внимание, что на 2021 год для бумаг Globaltrans прогнозируется дивидендная доходность на уровне 8,4%. "Дальнейший рост расценок на грузоперевозки, вероятно, поспособствует росту прибыли компании. Соответственно, должна вырасти и дивидендная доходность - до 12-19% в 2022-2025 годах", - указывают в инвестбанке.

Globaltrans - один из крупнейших российских операторов грузовых железнодорожных перевозок, его доля на рынке составляет около 8%.

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