Sber CIB открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти", говорится в аналитическом материале инвестбанка.

Справедливая оценка обыкновенных акций "Татнефти", по мнению аналитиков, составляет 890 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 80% от текущего уровня.

"Татнефть" по итогам второго квартала текущего года оказалась одним из отраслевых лидеров по динамике добычи (+17% г/г) и нефтепереработки (+215% г/г). Эксперты Sber CIB ожидают от компании хорошей финансовой отчётности за второй квартал: предполагается, что EBITDA вырастет на 22%, а свободный денежный поток - на 35%. Это может привести к росту котировок бумаг "Татнефти", полагают в инвестбанке.

В 2017-2019 гг. "Татнефть" распределяла в виде дивидендов 100% свободного денежного потока. По итогам 2020 года из-за снижения цен на нефть и неблагоприятных налоговых изменений компания направила на дивидендные выплаты всего 50% чистой прибыли, отмечают аналитики.

Эксперты Sber CIB убеждены, что большая часть негативных новостей уже учтена в стоимости акций, но при этом компания по-прежнему генерируют хороший свободный денежный поток и обеспечивает вполне конкурентоспособную дивидендную доходность даже при минимальных выплатах акционерам. "По итогам первого полугодия компания выплатит как минимум 21 рубль на акцию, а если она распределит среди акционеров 100% свободного денежного потока, размер дивидендов составит 36 рублей на акцию. В первом случае дивидендная доходность за полгода составит не менее 4,3%, а во втором - 7,4%", - указывают аналитики.

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