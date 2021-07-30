Акции металлургов в РФ, вероятно, останутся пока под давлением - ITI Capital

Акции российских компаний металлургической отрасли, вероятно, останутся в ближайшее время под давлением, говорится в комментарии ITI Capital.

"Мы сохраняем осторожный взгляд на российскую металлургическую отрасль, так как неопределенность и обсуждение налогообложения, скорее всего, продолжат оказывать давление на акции металлургов. Сообщения Минфина, наряду с новым иском к "Норникелю" от Росрыболовства на 57 млрд руб., могут негативно оцениваться инвесторами, восприниматься как неизбежное фискальное давление на металлургов, - пишут эксперты ITI Capital. Тем не менее мы бы отметили, что в случае привязки НДПИ для металлургов к ценовой динамике металлопродукции в наименьшей степени пострадал бы "ММК". Остальные металлурги добывают большую часть сырья необходимого для производства металлопродукции, а "ММК" лишь на 20% обеспечена собственным сырьем, что позволит компании нивелировать существенную часть потерь от "гибкого" налогообложения".

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