"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Chevron Corp. с прогнозной ценой $122,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"На наш взгляд, результаты Chevron за второй квартал 2021 года выглядят позитивно, о чём также свидетельствует рост акций на 2% на премаркете. Крайне важный сегмент нефтепереработки смог восстановиться, что позволило компании вернуться к доковидному уровню результатов. Кроме того, последние месяцы котировки бумаг Chevron отставали от сектора из-за отсутствия определённости по buyback - теперь эта неопределённость устранена (менеджмент компании принял решение о возобновлении обратного выкупа акций; целевой объём составляет $2-3 млрд в год, что соответствует доходности в 1-1,5%)", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

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