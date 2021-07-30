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30 июля 2021 года 15:59
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Merck с прогнозной ценой $93
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Merck & Co. с прогнозной ценой на уровне $93 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Merck отчиталась за второй квартал 2021 года лучше ожиданий инвесторов. Отчет мы оцениваем как умеренно позитивный. Сохраняем целевую цену по акции компании на уровне $93 за штуку, рекомендация - "покупать" с рейтингом "на уровне рынка", - отмечает аналитик Илья Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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