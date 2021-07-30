Акции Норникеля, Ростелекома и ТГК-1 будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции ГМК "Норильский никель", "Ростелекома" и "ТГК-1" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Дмитрий Пучкарев отмечает, что свой финансовый отчет по МСФО за I полугодие представит "Норникель". Из-за подтопления на рудниках и снижения добычи выручка может оказаться под давлением, но показатель EBITDA должен вырасти относительно прошлого года в отсутствие разовых списаний. Резервы по предъявленному недавно Росрыболовством иску на 58,65 млрд руб. могут быть отражены в результатах II полугодия.

По мнению аналитика инвесткомпании, в отчете важно обратить внимание на EBITDA, FCF - это даст представление о дивидендных перспективах. Важны будет комментарии менеджмента по новому штрафу, а также возможные новости по дивидендам на текущий год.

"Техническая картина в акциях "Норникеля" на дневном интервале преимущественно нейтральная. Осцилляторы разгружены и не поддерживают ни одну из сторон. Последнему импульсу роста котировок не дали развиться новости об иске, цена бумаги вернулась к 25000 руб. Вероятность отскока от уровня на текущий момент чуть выше, чем возможность углубления коррекции", - указывает Пучкарев.

"Ростелеком" опубликует финансовые показатели за II квартал 5 августа. Самый важный момент в отчете, по мнению эксперта BCS Express - темпы роста выручки, особенно стоит обратить внимание на динамику цифровых направлений, телекома.

"После недавнего изменения дивидендной политики акции стали еще более консервативным инструментом, однако хорошие темпы роста могли бы добавить акциям привлекательности, - пишет аналитик. - Техническая картина в акциях в моменте умеренно позитивная, есть внушительный потенциал отскока. После прохождения дивидендной отсечки бумаги были сильно перепроданы. Недавний отскок не получил развития, но в случае позитивного отчета "быки" могли бы вновь активизироваться. Ближайшая поддержка сейчас - 92 рубля. Первой целью восстановления можно обозначить уровень в 98 рублей".

Также Пучкарев обращает внимание, что на следующей неделе представит свои финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 года "ТГК-1". В фокусе будут чистая прибыль, FCF, показатели рентабельности.

"Результаты интересны с точки зрения влияния продолжающегося выпадения повышенных платежей в рамках программы ДПМ. Отчасти этот эффект должен быть компенсирован ростом цен на мощность в результате конкурентного отбора мощности (КОМ) в 2021 году, - указывает аналитик инвесткомпании. - С точки зрения технического анализа в акциях в последние дни подросла волатильность, но отскок быстро затух. Сильная поддержка сейчас - 0,0109 руб. Без негативного отчета пробить ее будет непросто. Сверху промежуточным сопротивлением можно обозначить зону 0,0118-0,0119 руб."

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