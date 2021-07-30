"Финам" рекомендует держать бумаги TotalEnergies с прогнозной ценой $47,5

Аналитики "Финама" рекомендуют держать бумаги TotalEnergies (Total) с прогнозной ценой $47,5 за штуку что предполагает потенциал роста 6,7% от текущего уровня, говорится в обзоре инвестиционной компании.

TotalEnergies в четверг представила отчёт за второй квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 93,1% (до $ 41633 млн), EBITDA - на 121,7% (до $ 8667 млн), а свободный денежный поток вырос в 7 раз (до $ 4426 млн), констатирует эксперт Сергей Кауфман.

"Что более важно, за счёт погашения части долговых обязательств отношение чистого долга к капиталу достигло 18,5%, что ниже целевого уровня в 20%. Это вместе с сильным значением свободного денежного потока позволило менеджменту принять решение о распределении 40% дополнительных денежных средств, заработанных при ценах на нефть выше $60 за баррель, на обратный выкуп акций. Компания пояснила, что это соответствует buyback в объёме $800 млн за год", - отмечает аналитик инвесткомпании.

"Финансовые результаты в целом выглядят достаточно позитивно. На данный момент мы рекомендуем держать бумаги TotalEnergies с целевой ценой $47,5 что соответствует потенциалу роста 6,7%", - указывает Кауфман.

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