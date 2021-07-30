Рубль, возможно, проведет торги в диапазонах 72,8-73,8 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Возможные диапазоны торгов рубля по отношению к доллару и евро на следующей неделе составляют 72,8-73,8 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1, считает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Тенденция укрепления рубля по отношению к доллару и евро продолжается в течение двух недель - все это вызвано высокими ценами на нефть. Не стоит также сбрасывать со счетов окончание налогового периода, когда резиденты продают доллары для уплаты налогов в конце месяца. Вероятнее всего, доллар чуть подрастет на следующей неделе. Если в ближайшем будущем на рынке нефти не предвидится катаклизмов, прогноз на следующую неделю будет таким: 72,8-73,8 руб./$1, евро будет торговаться в коридоре 86,5-87,5 руб./EUR1", - указывает Зотов.

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