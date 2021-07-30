Рубль, вероятно, закончит торги в пятницу в диапазоне 73-74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, закончит торговую сессию в пятницу в диапазоне 73-74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в пятницу находится около 73 руб./$1, в моменте опускаясь ниже этого уровня. Умеренная коррекция в нефтяных ценах негативна для рубля, впрочем, восстанавливающийся спрос на риск продолжает оказывать поддержку. В течение дня курс пары может продолжить опускаться ниже 73 руб./$1, но в преддверии выходных, вероятно, закончит день в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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