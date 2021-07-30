Покупка акций AMD на краткосрочную перспективу в текущий момент рискованна - BCS Express

Покупка акций Advanced Micro Devices Inc. (AMD) на краткосрочную перспективу в текущий момент рискованна из-за возможной технической коррекции, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки акций AMD стремительно росли на текущей неделе и в четверг смогли обновить исторический рекорд. Бумаги компании являются очень волатильными, поэтому дальнейшее направление тренда не заставит себя долго ждать. Пока входить в позицию рискованно, особенно для краткосрочной спекуляции. Следует обратить внимание на рыночные тенденции, которые склоны к коррекции рынка США в целом. Если этого не произойдет, то и котировки акций AMD смогут продолжить рост. Однако покупку на долгий срок все же стоит рассматривать после коррекции, ожидаемой с точки зрения технического анализа", - пишет эксперт Павел Гаврилов.

"Дневной RSI начал сообщать о перекупленности, при этом недельный только стремится к этой зоне. В среднесрочной перспективе рост может продолжиться, если покупатели смогут преодолеть сопротивление $104-106, тогда откроется дорога к уровням выше $108. Учитывая необходимость в разгрузке RSI, в краткосрочной перспективе может произойти коррекция, если покупатели не будут игнорировать перекупленность. О развертывании такого сценария можно судить при спуске под $100, что открывает дорогу к уровням ниже $96", - указывает аналитик инвесткомпании.

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