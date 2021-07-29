"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной ценой 379,1 рубля за штуку для обыкновенных акций (потенциал роста 24,8% от текущего уровня) и 341,2 рубля за штуку для привилегированных бумаг (потенциал роста 19,9% от текущего уровня) на конец 2021 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Сбербанк представил достаточно сильный финансовый отчет за второй квартал 2021 года, подтвердивший наши ожидания, что банк является одним из главных бенефициаров экономического восстановления в России после прошлогоднего спада", - отмечает эксперт Игорь Додонов.

Хорошие результаты позволили руководству банка улучшить прогнозы по большинству основных показателей бизнеса на весь 2021 год, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

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