Сильных драйверов для роста котировок бумаг Evraz в настоящее время нет - "Велес Капитал"

Сильных драйверов для дальнейшего роста котировок бумаг Evraz в настоящее время нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Evraz представил слабые операционные результаты за второй квартал 2021 года. Выплавка стали и продажи стальной продукции продемонстрировали более слабую динамику по сравнению с другими российскими металлургами. При этом котировки бумаг компании с ноября 2020 года росли более быстрыми темпами относительно котировок акций "ММК", "НЛМК" и "Северстали", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Сучков. - Ранее мы считали, что такой расклад обусловлен грядущим выделением угольных активов. Однако недавно стало известно, что российский предприниматель Максим Воробьев приобрел 3%-й пакет бумаг Evraz с рынка, что эквивалентно 9% free-float. Приобретение крупного объема акций с рынка может объяснить опережающую динамику цены бумаг компании, однако теперь этот фактор ушел. Мы не видим сильных драйверов для дальнейшего роста котировок бумаг Evraz и сохраняем нейтральный взгляд на компанию с рекомендацией "держать" и целевой ценой в 5,15 фунта стерлингов за штуку".

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