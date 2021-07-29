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29 июля 2021 года 16:17
Сильных драйверов для роста котировок бумаг Evraz в настоящее время нет - "Велес Капитал"
Сильных драйверов для дальнейшего роста котировок бумаг Evraz в настоящее время нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Evraz представил слабые операционные результаты за второй квартал 2021 года. Выплавка стали и продажи стальной продукции продемонстрировали более слабую динамику по сравнению с другими российскими металлургами. При этом котировки бумаг компании с ноября 2020 года росли более быстрыми темпами относительно котировок акций "ММК", "НЛМК" и "Северстали", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Сучков. - Ранее мы считали, что такой расклад обусловлен грядущим выделением угольных активов. Однако недавно стало известно, что российский предприниматель Максим Воробьев приобрел 3%-й пакет бумаг Evraz с рынка, что эквивалентно 9% free-float. Приобретение крупного объема акций с рынка может объяснить опережающую динамику цены бумаг компании, однако теперь этот фактор ушел. Мы не видим сильных драйверов для дальнейшего роста котировок бумаг Evraz и сохраняем нейтральный взгляд на компанию с рекомендацией "держать" и целевой ценой в 5,15 фунта стерлингов за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-EVRAZ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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