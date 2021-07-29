BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "Мать и дитя"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций ГК "Мать и дитя", говорится в комментарии инвесткомпании.

ГК "Мать и дитя" представила сильные операционные показатели по итогам второго квартала 2021 года, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. Выразительный рост в направлении ЭКО и амбулаторных посещений связан в основном с эффектом низкой базы II квартала 2020 года, когда сказывалось влияние COVID-19. Помимо этого, отмечает аналитик, позитивный эффект на выручку оказали рост загрузки комплекса "Лапино-2", увеличение среднего чека практически по всем услугам компании.

"Учитывая ожидания увеличения загрузки клиник компании, долгосрочный взгляд на бумаги позитивный. Однако нужно учитывать, что в последние месяцы акции пользуются повышенным интересом у спекулятивно настроенных участников рынка. Краткосрочная амплитуда колебаний котировок бумаг может быть повышенной", - указывает Пучкарев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.