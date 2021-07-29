"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с прогнозной ценой $170

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с прогнозной ценой $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $133, говорится в комментарии инвестиционной компании.

28 июля Qualcomm представила финансовые показатели за II квартал 2021 года. Выручка составила более $8 млрд - на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого финансового года, отмечают эксперты инвесткомпании. Чистая прибыль в минувшем квартале превысила $2 млрд, показав рост год к году на 140%, что отражает восстановление поставок микрочипов на рынок. В течение квартала акционерам было выплачено $1,4 млрд.

"Бумага продолжает находиться в боковом канале и сейчас подает первые признаки на пробитие уровня сопротивления. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $170. При покупке на объем 10% риск на портфель составит 0,65%", - указывают аналитики "Финама".

Qualcomm Inc. - крупнейшая американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G).

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