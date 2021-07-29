"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 349 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "МТС" с прогнозной ценой 349 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 307 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"МТС" демонстрируют стабильные денежные потоки, тем самым обеспечивая дивидендную доходность для инвесторов. 7 июля был открыт дивидендный гэп, который имеет все шансы на закрытие, учитывая фундаментальные и технические факторы, отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в боковом тренде и сейчас находится близи уровней поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 349 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 307 рублей риск на портфель составит 0,3%", - указывают в "Финаме".

"МТС" - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в России. Предоставляет широкий спектр услуг, среди которых сотовая связь, домашний интернет, спутниковое ТВ, облачные услуги, интернет вещей и сервисы для бизнеса.

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