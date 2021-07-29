Возможен рост цены акций Магнита до 5700 руб. на горизонте шести месяцев - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возможен рост котировок акций "Магнита" до уровня 5700 рублей за штуку на горизонте шести месяцев, что предполагает потенциал роста более 10% от текущего уровня, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Как отметили эксперты в своем аудиоподкасте, покупка группы "Дикси" создает дополнительную стоимость при ограниченных рисках: "Магнит" закрыл сделку по приобретению 2477 магазинов "Дикси" за 87,6 млрд руб. В результате сделки "Магнит" удвоит свои рыночные доли на ключевых розничных рынках в Москве с текущих 3,8% до 8,2%, а в Санкт Петербурге - с текущих 9,9%до 17,2%. Объединение закупочных условий усилит позиции "Магнита" в преддверии переговорной кампании с поставщиками по контрактным условиям на 2022 год.

"Менеджмент ожидает, что сделка не ограничит возможности "Магнита" по выплате дивидендов, мы прогнозируем дивидендную доходность по бумаге на уровне 10% в 2021-2022 гг." - указывают аналитики.

"Магнит" - одна из крупнейших розничных продовольственных сетей в России с общим количеством магазинов 21,9 тыс. Ритейлер работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины "у дома", супермаркеты, аптеки и магазины дрогери.

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