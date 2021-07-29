Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4370-4420п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4370-4420 пунктов, полагает старший аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Анна Пильгунова.

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Индикатор RSI продолжает формировать тройную "медвежью" дивергенцию, "угрожая" краткосрочной коррекцией. Ближайшая поддержка расположена вблизи трендовой линии на уровне 4300-4320 пунктов", - отмечает эксперт в своем комментарии.

Также Пильгунова указывает, что в фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается публикация корпоративных отчетов, которые оказываются очень сильными и рекордно бьют рыночные ожидания. При этом важным негативным фактором во многих отраслях остаются влияние инфляции на издержки и цены.

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