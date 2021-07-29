"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Microsoft с прогнозной ценой $273

"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Microsoft Corp. с прогнозной ценой на уровне $273 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Оцениваем результаты Microsoft за второй квартал 2021 года нейтрально-положительно: компания продолжает демонстрировать сильный импульс роста в ключевых нишах, а также наращивать маржу. В частности, без учета изменения процедур бухучета и ковидного фактора прирост маржи по итогам фискального года составит 2,2 п.п. Мы улучшаем прогноз по выручке и сохраняем ожидания по росту операционной маржи до 41,5% к 2023 году. Повышаем целевую цену по котировкам акций Microsoft до $273 за штуку. Рекомендация - "держать", - указывает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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