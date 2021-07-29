ПСБ рекомендует покупать акции Акрона и держать бумаги ФосАгро

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой на уровне 7050 рублей за штуку и держать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне 4950 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Резкий рост мировых цен на минеральные удобрения на фоне сильного спроса, поддерживаемого высокими ценами на сельскохозяйственные культуры, и всплеска цен на газ дает основания ожидать сильных финансовых результатов компаний российского сектора минеральных удобрений по итогам второго квартала и первого полугодия 2021 года. Мы рекомендуем покупать акции "Акрона" с целевой ценой 7050 рублей за штуку и держать бумаги "ФосАгро" с целевой ценой 4950 рублей за штуку под ожидания неплохой отчетности. В то же время риски введения уже этой осенью правительством РФ экспортных пошлин для производителей минеральных удобрений мы оцениваем как существенные, несмотря на то, что компании сектора уже заморозили внутренние цены в добровольном порядке. Данные риски могут ограничить потенциал роста акций сектора после публикации финансовых результатов", - отмечает эксперт ПСБ Владимир Соловьев.

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