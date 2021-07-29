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29 июля 2021 года 11:13
ПСБ рекомендует покупать акции Акрона и держать бумаги ФосАгро
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Акрона" с прогнозной ценой на уровне 7050 рублей за штуку и держать бумаги "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне 4950 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Резкий рост мировых цен на минеральные удобрения на фоне сильного спроса, поддерживаемого высокими ценами на сельскохозяйственные культуры, и всплеска цен на газ дает основания ожидать сильных финансовых результатов компаний российского сектора минеральных удобрений по итогам второго квартала и первого полугодия 2021 года. Мы рекомендуем покупать акции "Акрона" с целевой ценой 7050 рублей за штуку и держать бумаги "ФосАгро" с целевой ценой 4950 рублей за штуку под ожидания неплохой отчетности. В то же время риски введения уже этой осенью правительством РФ экспортных пошлин для производителей минеральных удобрений мы оцениваем как существенные, несмотря на то, что компании сектора уже заморозили внутренние цены в добровольном порядке. Данные риски могут ограничить потенциал роста акций сектора после публикации финансовых результатов", - отмечает эксперт ПСБ Владимир Соловьев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКРОН/ФОСАГРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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