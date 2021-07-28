Название Доля в портфеле, % "АЛРОСА", ао 10 "Газпром", ао 10 "ЛУКОЙЛ", ао 10 "Магнит", ао 10 "НЛМК", ао 10 Ozon, ADS 10 "Роснефть", ао 10 "РусГидро", ао 10 Сбербанк, ао 10 X5 Retail Group, GDR 10

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Магнита" и убрав акции "Детского мира". "Магнит" завершил сделку по приобретению "Дикси". Это позволит компании удвоить свою рыночную долю в наиболее привлекательных регионах - Москве и Санкт-Петербурге. При этом ожидаемое снижение рентабельности после консолидации "Дикси" не очень существенно (6-7 б.п.), в то время как позитивный вклад в прибыльность от объединения закупочных условий будет заметен уже в начале следующего года", - отмечают эксперты. Также аналитики обратили внимание, что ждут публикаций финансовых отчётностей компаний за второй квартал 2021 года, которые могут стать катализаторами пересмотра взгляда на состав топ-10 акций России.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.