Возможен рост котировок бумаг РусАла на 10% - "Русс-Инвест"

Возможен рост котировок бумаг "РусАла" примерно на 10% от текущего уровня, считает аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Евгений Колесников.

"Сохранение объемов производства алюминия на фоне роста его средней цены реализации на 15% должно отразиться на финансовых результатах "РусАла" за второй квартал 2021 года, которые будут опубликованы в середине августа. При этом долгосрочные перспективы рынка алюминия также остаются благоприятными вследствие реорганизации производственных мощностей, в первую очередь в Китае, с целью достижения климатических целей по сокращению выбросов углерода, что приведет к сокращению производства и поставок алюминия на мировой рынок и поддержит рост цен на сырье, - отмечает эксперт. - Негативным моментом для компании станет введение правительством экспортной пошлины на металлургическую продукцию, которая будет действовать в качестве временной меры с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Компания может сократить экспорт и закрыть часть производственных мощностей. Между тем этот факт уже учтен в котировках и в долгосрочной перспективе не представляет серьезной угрозы для компании".

"Что касается технического анализа, то волновая структура в сочетании со скользящими средними подтверждает наше предположение продолжения восходящей динамики котировок акций. Точки входа для открытия длинных позиций следует искать после закрепления цены выше линии построения формации на покупку при условии, что цена будет находиться выше 200-дневной скользящей средней. Потенциал роста может составить около 10%", - указывает Колесников.

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