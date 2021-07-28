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28 июля 2021 года 16:11
Котировки акций Rio Tinto обладают значительным потенциалом роста - "Фридом Финанс"
Котировки акций Rio Tinto PLC обладают значительным потенциалом роста, прогнозная цена - $103 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Горнодобывающая компания Rio Tinto представила отчетность за первое полугодие. Рекордными финансовыми результатами, несмотря на падение добычи и продаж, компания обязана существенному росту цен на металлы. В случае сохранения благоприятной для горнодобытчиков конъюнктуры Rio Tinto, скорее всего, сконцентрируется на улучшении операционных показателей. Капитальные затраты в 2021-2023 гг. планируется повысить до $7,5 млрд. Основной риск связан с фактором пандемии и неблагоприятными погодными условиями, которые и привели к снижению добычи и продаж в последний год, - отмечает старший аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова. - Результаты Rio Tinto за первое полугодие мы оцениваем положительно. Прогнозируем продолжение "бычьего" тренда на рынке металлов и с учетом этого считаем, что у котировок акций компании есть значительный потенциал роста. Рекомендуем бумаги к покупке с прогнозной ценой $103 за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-RIO/TINTO-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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