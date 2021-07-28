"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 7000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 6200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ЛУКОЙЛ" имеет достаточно привлекательную дивидендную политику, подразумевающую выплату 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. Ожидаемая доходность по итогам 2021 года составляет 9,8%, отмечают эксперты. К сильным сторонам компании можно отнести также эффективную нефтепереработку и нулевую долговую нагрузку, указывают они.

"С технической точки зрения, бумага торгуется в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 20% и выставлении стоп-заявки на уровне 6200 рублей риск на портфель составит 0,5%", - пишут аналитики "Финама".

"ЛУКОЙЛ" - российская нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России.

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