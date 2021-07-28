Риски возврата цены акций Яндекса к снижению пока остаются повышенными - "Велес Капитал"

Риски возврата котировок акций "Яндекса" к снижению остаются повышенными до момента закрепления выше 5195 рублей за бумагу, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки акций "Яндекса" в среду подорожали на 0,99%, констатирует аналитик Елена Кожухова. Компания представила сильные результаты за второй квартал 2021 года по US GAAP, согласно которым выручка компании подскочила на 97% г/г (до 81,4 млрд руб.) при снижении скорректированной чистой прибыли на 47% г/г (до 1 млрд рублей). Холдинг также поднял прогноз по выручке в текущем году с 315-330 млрд руб. до 330-340 млрд руб.

"С технической точки зрения, акции "Яндекса" пытаются спасти восходящий тренд и в среду снимают краткосрочную перепроданность. При положении выше поддержки 5040 рублей не исключено развитие отскока в район 5195 рублей, но ADX предупреждает о преобладании основного нисходящего тренда. Среднесрочно важная поддержка расположена у 4950 рублей. Краткосрочно можно попытаться сделать ставки на развитие восходящей коррекции, но на данный момент подобные позиции представляются достаточно рискованными: до закрепления выше 5195 рублей можно говорить о повышенной опасности возвращения котировок к снижению", - указывает эксперт инвесткомпании.

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