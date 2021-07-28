Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4365-4415п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4365-4415 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал отскок после очередного обновления исторического максимума. Индикатор RSI продолжает формировать тройную "медвежью" дивергенцию, угрожая краткосрочной коррекцией. Ближайшая поддержка находится вблизи трендовой линии на уровне 4300-4320 пунктов", - указывает аналитик Илья Зубков.

Также эксперт напоминает, что в среду должно состояться заседание FOMC. "Вероятнее всего, ключевая ставка сохранится на текущем уровне, но в риторике членов комитета все более явственно отмечаются "ястребиные" нотки", - пишет Зубков.

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