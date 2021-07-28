Возможно снижение цены золота до $1790/унц. в ближайшее время - Sber CIB

Возможно снижение цены золота до уровня $1790 за тройскую унцию в ближайшее время, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Участники рынка драгметаллов ждут итогов заседания ФРС и данных по запасам в оптовой торговле в США за июнь. Настрой в целом неоднозначный: с одной стороны, в США продолжает распространяться дельта-штамм коронавируса, а безработица составляет 5,9%; с другой стороны - усиливается инфляционное давление, и темпы роста цен намного выше целевого уровня в 2%, - отмечает эксперт инвестбанка в своем комментарии. - Мы ожидаем, что комментарии ФРС будут довольно жесткими. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл может просигнализировать, что в будущем сокращение программы количественного смягчения может начаться с ипотечных облигаций на фоне роста цен на жилье. В среду цены на золото могут проверить на прочность поддержку на отметке $1795 за тройскую унцию, после чего они нацелятся на следующий уровень поддержки в $1790, который был неоднократно протестирован на прошлой неделе".

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