Вероятен умеренный рост цены акций Alphabet в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Вероятен умеренный рост котировок акций Alphabet Inc. в среднесрочной перспективе, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

" Повышаем прогнозную цену по акциям Alphabet c $3000 до $3100 за штуку на фоне неожиданно сильных результатов в ключевых сегментах бизнеса. Впрочем, мы полагаем, что некоторые инвесторы после релиза предпочтут зафиксировать позиции в краткосрочной перспективе, поскольку котировки бумаг компании повысились более чем на 50% с начала текущего года. Считаем, что в среднесрочной перспективе уверенная динамика показателей корпорации сохранится, но рост будет более умеренным. Максимальные темпы экономического восстановления позади. Рост выручки Google в течение следующих четырех кварталов существенно замедлится", - указывает эксперт в своем комментарии.

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