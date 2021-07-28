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28 июля 2021 года 12:42
Акции Nexi интересны для покупки на долгосрочную перспективу - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции итальянского платежного финтеха Nexi интересны для покупки с долгосрочным горизонтом инвестирования на европейском рынке бумаг, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Как отметили эксперты в своем аудиоподкасте, за последние пять лет компания смогла занять заметное место в сегменте цифровых платежей за счет проведения ряда сделок по слиянию и поглощению конкурирующих карточных и эквайринговых бизнесов. Также Nexi заинтересовала крупных частных инвесторов в лице Advent International, Bain Capital и Clessidra SGR и в апреле 2019 года успешно провела IPO. Всего за два года рыночная капитализация компании выросла более чем в полтора раза, констатируют аналитики. Бизнес Nexi охватывает весь набор сервисов и финтех-услуг, необходимых для современной электронной коммерции - от эквайринга и собственной платежной системы до подписок в рамках Invisible Payments и работы в сегменте корпоративного банкинга, которые компания предоставляет своим клиентам (частным лицам, банкам и компаниям). Слияние с итальянской Sia и предстоящая сделка по покупке датского финтеха Nets позволят Nexi стать одним из крупнейших панъевропейских игроков, полагают в "ВТБ Мои Инвестиции". В настоящий момент компания присутствует более чем в 25 странах, что составляет 65% от общего объема европейского потребления. "Агрессивная M&A политика, финансируемая в основном за счет заемных средств, и осторожный гайденс менеджмента по прибылям ограничивают потенциал роста котировок бумаг на горизонте года 13%, согласно консенсус-прогнозу. Однако участие Nexi в проекте по созданию единой платежной системы в ЕС, которая, как ожидается, начнет работу уже в 2022 году, с высокой долей вероятности приведет к пересмотрю оценок аналитиками в сторону повышения", - отметили эксперты в аудиоподкасте. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИТАЛИЯ-NEXI-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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