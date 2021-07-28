Вероятно закрепление доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8-7,0% - ПСБ

Вероятно закрепление доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8-7,0% годовых в ближайшее время, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

Рост цен длинных рублевых гособлигаций во вторник продолжился, констатирует эксперт ПСБ. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,88% годовых (минус 6 б.п.), что соответствует минимумам марта текущего года.

Ближний участок кривой ОФЗ торговался с минимальными изменениями, отмечает Монастыршин.

Спрос на ОФЗ поддерживают относительно высокие цены на нефть, снижение доходности облигаций развитых стран, а также ожидания замедления инфляции в РФ среднесрочной перспективе, указывает аналитик банка.

Минфин РФ объявил, что в среду проведет размещение 8-летних ОФЗ-ПД 26237 и 15-летних ОФЗ-ПД 26240 без заранее установленного лимита. С учетом повышения спроса на гособлигации за последнюю неделю Минфин может разместить ОФЗ на 25-40 млрд руб. с перевесом в пользу 8-летних бумаг, полагает эксперт ПСБ.

Складывающаяся конъюнктура выступает в пользу закрепления доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8-7,0% годовых, уверен Монастыршин.

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