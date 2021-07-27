Основной пик продаж на китайском фондовом рынке позади - ITI Capital

Основной пик продаж на китайском фондовом рынке позади, однако продажи могут продолжиться до тех пор, пока китайские надзорные органы не обнародуют свои окончательные планы, говорится в обзоре ITI Capital.

"Китайские акции роста в сфере информационных технологий в среднем подешевели на 35% с пиковых уровней 16 февраля, их динамика сопоставима с динамикой глобальных акций стоимости, в частности акций американских нефтегазовых компаний и авиалиний. В итоге капитализация китайского рынка упала на $6 трлн, с пиковых $28 трлн до $22 трлн, а компаний, непосредственно связанных с онлайн-сектором, коммуникациями, развлечениями, медиа и IT - примерно на $3,5 трлн", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Они полагают, что основной пик продаж позади, так как китайские органы в сфере кибербезопасности осуществили корпоративную регуляторную революцию в некогда перегретом секторе. Однако продажи могут продолжиться до тех пор, пока китайские надзорные органы не обнародуют свои окончательные планы, рынок пока реагировал на намерения.

"Китай в первую очередь стремится взять под контроль большие данные, эти планы сейчас получили приоритет из-за роста геополитической напряженности в отношениях с США, - считают аналитики ITI Capital. - Отношения с Вашингтоном остаются сложными, представители двух стран провели первые за два месяца переговоры и они закончились плохо, но если отношения улучшатся, то в октябре, во время саммита G-20, возможна встреча лидеров двух стран. Похожая ситуация сложилась при Дональде Трампе, когда он ввел торговые пошлины, но она постепенно улучшилась во II полугодии 2018г. Высокая взаимозависимость двух стран подтолкнет дипломатов к переговорам".

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