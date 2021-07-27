Акции Intel интересны для покупок на долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции Intel Corp. интересны для покупок на долгосрочную перспективу, отмечается в аналитическом материале BCS Express.

Intel изложил этапы своей новой производственной стратегии во время мероприятия Intel Accelerated. Генеральный директор Пэт Гелсинджер рассказал о планируемых достижениях на следующие четыре года: от ребрендинга производственных процессов до внедрения новых технологий.

Эксперты BCS Express отметили наиболее важные аспекты намечаемых нововведений:

- Ранее компания планировала использовать технологии печати на чипах, известной как литография в крайнем ультрафиолетовом свете - EUV. Поставка таких чипов ожидается в 2023г, и в этом же году планируется производство второго поколения.

- Впервые с 2011г компания разработала новую транзисторную архитектур - RibbonFET. Эта технология обеспечивает более высокую скорость переключения транзисторов, обеспечивая при этом такой же управляющий ток, как и на старой архитектуре, но при меньшей площади. Еще будет отдельная технология по оптимизации подачи тока. Обе появятся в 2024г.

- Улучшение технологий позволит сделать чипы Intel более мощными и эффективными.

- Изменены названия некоторых технологий для упрощения понимания их сути клиентами и инвесторами. Например, чипы 7-нп будут называться Intel 4, они ожидаются в производстве со второй половины следующего года.

Котировки Intel с середины мая движутся в боковом направлении, даже после недавнего смешанного отчета акции не стремятся падать, констатируют аналитики инвесткомпании. Похоже, что инвесторы поддерживают долгосрочную перспективу и стараются удержать текущий уровень цены. Пока более глубокое снижение цены выглядит, на взгляд экспертов, актуальным сценарием, если котировки закрепятся ниже $52,5. В этом случае открывается дорога к уровням ниже $50.

"Для возобновления восходящей тенденции инвесторам нужны более значимые драйверы роста, которых они пока не видят. Все позитивные ожидания - долгосрочные, и пока нет четких гарантий, что компания будет двигаться строго по графику плана. Прямо сейчас рассматривать акции Intel для краткосрочной покупки не стоит, так как велика вероятность снижения в ближайшей перспективе. Если же рассматривать покупку на долгий срок, то текущие уровни вполне интересны для входа", - заключают эксперты BCS Express.

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