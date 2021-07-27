Покупка акций BAT - ставка на защитный актив и потенциал роста - "Финам"

"Финам" рекомендует покупать акции British American Tobacco Plc (BAT) с прогнозной ценой 3395 GBP за штуку, что предполагает потенциал роста 23,45% от текущего уровня на горизонте следующих 10 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Эксперты "Финама" считают акции компании хорошим активом, который сочетает в себе как защитную природу, так и потенциал к росту.

Одна из ведущих мировых компаний по производству табачных изделий - British American Tobacco - 28 июля отчитается о финансовых результатах за первое полугодие 2021 года, отмечает эксперт инвесткомпании Артемий Шамшуков.

"Учитывая нецикличный характер бизнеса компании, мы не ожидаем увидеть сильной динамики ключевых финансовых показателей компании. Предполагаем, что выручка практически не изменится, но все же покажет рост в размере 0,23% г/г, достигнув отметки 12,3 млрд GBP. Что касается чистой прибыли, то и здесь, как ожидается, будет похожая картина. Показатель зафиксируется около уровней 3,6 млрд GBP при результате в размере 3,62 млрд GBP годом ранее", - указывает он.

Аналитик обращает внимание, что снижение темпов выручки наблюдается с 2017 и 2018 гг. "Тогда рост метрики находился на уровне 37% и 21% по сравнению с периодом годом ранее соответственно, но уже в 2019 году рост выручки г/г составил всего 5,65%. А в 2020 году его не было совсем. По прогнозам компании, темпы роста выручки BAT в период пост-COVID будут колебаться на уровне 3-5% в год на среднесрочном горизонте. По нашим же прогнозам на 2021 год, снижение выручки составит 1-2% г/г", - отмечает Шамшуков.

Акции компании все еще являются недооцененными по основным мультипликаторам относительно конкурентов по сектору, указывает эксперт "Финама".

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